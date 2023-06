Germania: i ministri dei Verdi minacciano di non approvare la proposta di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dei Verdi nel governo tedesco starebbero minacciando di non approvare la proposta di bilancio per il 2024 che il titolare delle Finanze, il presidente del Partito liberaldemocratico Christian Lindner, dovrebbe inviare oggi ai vari dicasteri.È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando come i contrasti nel governo del cancelliere Olaf Scholz sul provvedimento si siano acuiti proprio in dirittura d'arrivo. Queste divisioni hanno notevolmente rallentato l'elaborazione della finanziaria da parte di Lindner. Sostenuto da Scholz, il presidente della Fdp è deciso a ridurre la spesa pubblica al fine di colmare un buco di bilancio da 20 miliardi di euro. Tuttavia, i ministri del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e soprattutto degli ecologisti chiedono più fondi per i rispettivi dicasteri, per un totale di 70 miliardi di euro. Ora, il confronto si è acceso sulla previdenza di base per i bambini, progetto della ministra della Famiglia Lisa Paus, esponente dei Verdi, che dovrebbe entrare in vigore nel 2025. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli ecologisti ritengono “centrale” questa normativa per la legislatura corrente e Paus chiede cinque miliardi di euro per le coperture finanziarie. Il totale è pari a “più del doppio” di quello ammissibile per Lindner. I Verdi starebbero quindi minacciando di non approvare il bilancio per il prossimo anno se la previdenza di base per i bambini “non sarà sufficientemente presa in considerazione”. La Fdp potrebbe reagire bloccando l'ultima lettura al Bundestag del progetto di legge per la transizione ecologica negli impianti di riscaldamento degli edifici, iniziativa del ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, esponente dei Verdi. Secondo fonti nella maggioranza, la coalizione tra socialdemocratici, liberaldemocratici ed ecologisti sarebbe “alla fine dei giochi”. (segue) (Geb)