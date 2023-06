Germania: i ministri dei Verdi minacciano di non approvare la proposta di bilancio 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i ministri dei Verdi non approvassero la proposta di bilancio, Lindner potrebbe comunque inviarla ai dicasteri contro il loro parere in modo che, come previsto, possa essere sottoposta al voto del governo nella giornata del 5 luglio, prima della pausa estiva dei lavori del Bundestag (7 luglio-4 settembre). Per prassi, la finanziaria viene approvata dall'esecutivo per consenso, ma ora potrebbe essere decisa a maggioranza. In alternativa, i ministri degli ecologisti potrebbero votare a favore, mettendo a verbale una dichiarazione in cui evidenziano come sia essenziale includere i fondi chiesti da Paus nel bilancio durante l'iter del provvedimento al parlamento federale. A ogni modo, dopo quello sul progetto di legge per la la transizione ecologica negli impianti di riscaldamento degli edifici, un nuovo dissenso nell'esecutivo di Scholz lascerebbe “un impressione fatale”. Come evidenzia la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, infatti, “il progetto di bilancio non è altro che un programma di governo espresso in cifre”. Se Spd, Verdi e Fdp non raggiungessero un accordo sulla finanziaria sarebbe chiaro che mancando della base comune per continuano a governare. (Geb)