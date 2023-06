Siria: risoluzione Onu su creazione organismo incaricato della ricerca dei dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) ha adottato, ieri, una bozza di risoluzione che prevede la creazione di un organismo indipendente incaricato della ricerca delle persone disperse a causa del conflitto in Siria, che, secondo le stime, sono oltre 155.000. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, secondo il quale la decisione è giunta a seguito delle molteplici richieste in tal senso avanzate sia dalle famiglie dei dispersi, sia dalle organizzazioni per i diritti umani. L’organismo che sarà istituito in base alla bozza di risoluzione approvata ieri, pur essendo indipendente, lavorerà in coordinamento con tutti gli attori coinvolti nel conflitto in Siria, mantenendo con essi una comunicazione costante. Le sue funzioni fondamentali dovrebbero essere due: trovare conferma alle informazioni già circolanti e trovarne di nuove, e organizzare il sostegno alle famiglie dei dispersi, dei detenuti e dei sopravvissuti alla detenzione. Durante le votazioni all’Assemblea generale, 83 Paesi hanno votato a favore della creazione di tale organismo, mentre i voti contrari sono stati undici e le astensioni 62. Tra i Paesi contrari, si segnalano, oltre alla Siria, l’Iran, la Russia e la Cina. L’inviato della Siria all’Onu, Bassam Sabbagh, ha respinto la proposta, considerata fonte di “un meccanismo bizzarro e misterioso, senza una precisa definizione del concetto di ‘persone disperse’ e senza limiti di tempo né di spazio”. “Questa bozza riflette una palese ingerenza nei nostri affari interni”, ha continuato Sabbagh, “e fornisce ulteriori indizi dell’approccio ostile adottato da alcuni Paesi occidentali nei riguardi della Siria”. L’ambasciatore dell’Iran all’Onu, Ali Bahreini, inoltre, ha aggiunto che la bozza di risoluzione è stata votata senza consultare il governo di Damasco, considerando “la strumentalizzazione delle Nazioni unite” come un fattore che “ne mina la credibilità di organismo internazionale fondato per proteggere e promuovere i suoi obiettivi con il dialogo e la cooperazione”. (Res)