Francia: terza serata di tensioni dopo uccisione di un giovane durane un controllo stradale

- Continuano anche questa sera gli scontri in molte città della Francia, sulla scia delle tensioni scoppiate in tutto il Paese dopo la morte di un ragazzo di 17 anni, ucciso mentre era alla guida di un'auto da un poliziotto durante un controllo stradale. A Tolosa, dove sono già scattati dieci fermi, il commissariato del quartiere Mirail è stato attaccato da alcuni lanci di mortaio, mentre nei quartieri di Bagatelle, La Reynerie e la Faourette sono state erette delle barricate. Nella metropoli di Lille le teste di cuoio del Raid hanno effettuato 24 fermi. A Lille diversi gruppi di ragazzi hanno dato fuoco a cassonetti della spazzatura e distrutto vetrine. Alcuni sono entrati in un supermercato per rubare degli alcolici. Il quotidiano "Le Figaro" riferisce che a Marsiglia ci sono delle "bande mobili" che stanno creando disordini nel centro della città.(Frp)