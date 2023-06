Usa: Pentagono, pallone spia cinese non ha raccolto informazioni mentre sorvolava il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pallone spia cinese abbattuto dal Pentagono lo scorso febbraio, dopo aver sorvolato per diversi giorni il territorio federale, non ha raccolto informazioni di intelligence mentre si trovava nei cieli statunitensi. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Il velivolo aveva a bordo attrezzature per la raccolta di informazioni di intelligence, ma abbiamo determinato che tali attività non hanno avuto luogo mentre volava sopra il territorio federale”, ha detto. (Was)