Usa: Biden ad una raccolta fondi, mi serve il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato i sostenitori e i donatori del Partito democratico, sottolineando la necessità di riprendere il controllo del Congresso. Durante una raccolta fondi a New York, Biden si è detto sicuro in merito alla possibilità di riconquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, sottolineando peró di “avere bisogno” anche del Senato. “Il Congresso mi serve”, ha aggiunto il presidente. (Was)