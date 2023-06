Ue: conclusa prima giornata del vertice, non ancora risolto lo stallo su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles si è conclusa senza l'approvazione del capitolo delle conclusioni dedicato ai flussi migratori. Nel corso della prima giornata di lavoro, i leader dei 27 Paesi europei hanno raggiunto l'intesa sui temi legati al sostegno all’Ucraina e sul capitolo difesa e sicurezza. A quanto si apprende da fonti Ue, non è stato invece possibile approvare le conclusioni sulla migrazione, dopo il blocco imposto in serata da Ungheria e Polonia. I lavori riprenderanno la mattina di venerdì su questo e altri temi, come la Cina, l’economia e il dossier Tunisia. (Beb)