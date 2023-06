Giappone-Corea del Sud: governi concordano rilanciano accordo di swap valutario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone risponderà in maniera "appropriata" alla volatilità eccessiva dei mercati valutari. Lo ha dichiarato mercoledì il viceministro delle Finanze per gli affari economici giapponese, Masato Kanda, mentre a Tokyo cresce la preoccupazione per la rapida svalutazione dello yen, scivolato oltre la soglia di 144 sul dollaro per la prima volta da sette mesi. "Osserveremo da vicino gli sviluppi del mercato valutario con un senso di crescente urgenza, e risponderemo in maniera appropriata nel caso i movimenti (dei tassi di cambio) dovessero divenire eccessivi", ha detto il funzionario. La svalutazione dello yen rispetto all'euro e al dollaro è prosegue sull'onda dell'inflessibilità della Banca del Giappone (Boj), la sola tra le banche centrali delle economie avanzate ad aver proseguito una politica ultra-espansiva a dispetto della crisi inflattiva globale dell'ultimo anno. Il Giappone è già intervenuto direttamente sui mercati valutari per sostenere il cambio dello yen lo scorso ottobre, vendendo ingenti quantitativi di dollari dalla sua riserva di valuta estera. (Git)