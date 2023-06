Usa: DeSantis promette di eliminare quattro agenzie federali se eletto alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida Ron DeSantis, uno dei candidati di punta alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024, ha dichiarato che se eletto alla Casa Bianca punterebbe ad eliminare quattro agenzie federali nel contesto di uno sforzo teso a ridurre e dimensioni del governo federale. "Chiuderemmo (i di partimenti) dell'Istruzione, del Commercio, dell'Energia e l'agenzia delle entrate (l'Internal Revenue Service, Irs)", ha dichiarato il governatore nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Fox News". "Se il Congresso lavorerà assieme a me, potremo ridurre le dimensioni e la portata del governo. Se il Congresso non lo farà, userò quelle agenzie per combattere l'ideologia 'woke' e il progressismo che si sta insinuando in tutte le istituzioni che regolano al vita nel nostro Paese", ha aggiunto il governatore. La campagna di DeSantis non ha fornito dettagli in merito ai piani precisi di DeSantis per le quattro importanti agenzie federali che ha citato e per le competenze loro assegnate. (Was)