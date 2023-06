Russia: "Cnn", Surovikin e 30 altri ufficiali erano membri segreti del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Sergei Surovikin, ex comandante in capo delle forze russe in Ucraina, era "un importante membro segreto" del gruppo paramilitare Wagner di Evgenij Prigozhin, protagonista della rivolta armata che si è verificata in Russia la scorsa settimana. A sostenerlo è l'emittente televisiva statunitense "Cnn", che afferma di aver consultato in esclusiva "documenti ottenuti da un centro di fascicoli investigativi russi". Dalla documentazione emergerebbe che il generale "era titolare di un numero di registrazione presso (il gruppo) Wagner". Il nome del generale comparirebbe assieme a quello di almeno altri 30 alti ufficiali delle forze armate e dell'intelligence. Surovikin non compare in pubblico da domenica, quando aveva pubblicato un video appellandosi a Prigozhin e ai mercenari del gruppo Wagner, e chiedendo loro di porre fine alla rivolta contro i vertici militari. Indiscrezioni di un suo arresto e di un suo coinvolgimento diretto nella rivolta del gruppo paramilitare, diffuse in parte da importanti testate giornalistiche statunitensi, sono state smentite dal governo russo. Surovikin, comandante decorato della Forza aerea russa soprannominato "Generale Armageddon" per le spietate tattiche adottate durante la campagna aerea a sostegno del governo di Bashar al Assad in Siria, è una tra le figure più rispettate ai vertici delle forze armate del suo Paese, e gli viene attribuita la svolta dell'"operazione militare speciale" in Ucraina dopo la disastrosa fase iniziale di febbraio-aprile dello scorso anno, segnata da gravi perdite per le forze armate russe. La vicinanza del generale al gruppo Wagner era già nota, ma i documenti menzionati dalla "Cnn" sollevano nuovi dubbi in merito alla compattezza dei vertici militari a Mosca. (segue) (Was)