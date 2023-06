Russia: "Cnn", Surovikin e 30 altri ufficiali erano membri segreti del gruppo Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Secondo il "New York Times", Surovikin era a conoscenza dei piani di ribellione di Prigozhin prima che questi li mettesse in atto, e i servizi segreti statunitensi starebbero tentando di comprendere se il generale abbia in qualche modo aiutato Prigozhin nell'occupazione di Rostov sul Don e nella successiva marcia verso Mosca, interrotta grazie alla mediazione del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. Surovikin è stato sostituito quale comandante in capo in Ucraina lo scorso gennaio, ma ha mantenuto sinora il comando delle operazioni sul fronte meridionale, continuando ad esercitare un'influenza significativa sull'andamento operativo delle operazioni militari. Nella giornata del 24 giugno, il generale era stato uno dei primi ufficiali russi a rivolgere un appello pubblico al gruppo Wagner affinché deponesse le armi e interrompesse la rivolta. I funzionari citati dal "New York Times" affermano che, "se Surovikin fosse coinvolto negli eventi della scorsa settimana, si tratterebbe di un ulteriore segnale delle lotte interne ai comandi militari russi (...) e segnalerebbe una frattura ancora più ampia tra i sostenitori di Prigozhin e i due principali consiglieri militari del (presidente russo) Putin: il ministro della Difesa Sergej Shoigu e il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov". Per il "New York Times", sta ora a Putin decidere se credere che Surovikin abbia aiutato Prigozhin e come rispondere. "Ex funzionari" ipotizzano che il presidente russo possa optare per non assumere provvedimenti nei confronti del generale, nel caso verifichi che era a conoscenza dei piani del fondatore del Wagner, ma che non vi ha contribuito in maniera diretta. Secondo le fonti, "un'alleanza tra Surovikin e Prigozhin" potrebbe anche spiegare perché il fondatore della milizia mercenaria sia "ancora vivo" dopo la sua insurrezione. (Was)