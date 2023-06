Ucraina: "Wall Street Journal", Washington sta studiando l'invio di missili a lungo raggio Atacms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta riconsiderando la possibilità di fornire all'Ucraina missili balistici da teatro Mgm-140 Atacms (acronimo di Army Tactical Missile System), un'ipotesi sinora esclusa da Washington data la scarsità delle riserve disponibili e il timore che l'Ucraina possa usare armi a lungo raggio per colpire obiettivi sul territorio della Russia. Lo scrive il quotidiano statunitense "Wall Street Journal", secondo cui il ripensamento del governo Usa, a dispetto dei rischi di una ulteriore escalation del conflitto, è conseguenza di diversi fattori: tra questi le difficoltà incontrate dalla controffensiva delle forze armate ucraine nelle ultime settimane, la debolezza percepita a Mosca dopo la rivolta del gruppo paramilitare Wagner e il fatto che il Regno Unito abbia già fornito a Kiev missili a lungo raggio Storm Shadow. Inoltre diversi Paesi europei avrebbero fatto privatamente pressione su Washington affinché faccia cadere le ultime riserve alla fornitura di armi a lungo raggio alle forze ucraine, come già avvenuto per i carri armati Abrams e per l'autorizzazione alla fornitura di aerei da combattimento F-16. I missili Atacms, lanciabili dagli ormai noti sistemi lanciarazzi multipli Himars già forniti all'Ucraina, consentirebbero di colpire bersagli a una distanza massima di 300 chilometri; Kiev potrebbe utilizzarli per minacciare l'intero territorio della Crimea e importanti snodi logistici della Russia occidentale. (Was)