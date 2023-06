Salute: l'Oms pronta a dichiarare il dolcificante aspartame sostanza potenzialmente cancerogena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe inserire ufficialmente nella lista delle "sostanze possibilmente cancerogene per l'uomo" l'aspartame, utilizzato come dolcificante artificiale in moltissimi prodotti alimentari e bevande, inclusa la Coca-Cola senza zucchero. La decisione potrebbe essere assunta nelle prossime settimane, sulla base delle conclusioni raggiunte all'inizio di questo mese dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'Oms. L'aspartame è oggetto di rinnovate attenzioni anche da parte di un altro gruppo di esperti dell'Oms, il Comitato di esperti dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Jecfa), che nel 1981 aveva stabilito la sicurezza di tale sostanza a patto di limitarne il consumo giornaliero. (Was)