Iraq-Svezia: ministero Esteri annuncia richiesta estradizione Momika a Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Iraq ha annunciato che invierà alle autorità della Svezia una richiesta di estradizione per Salwan Momika, il 37enne di origine irachena che il 28 giugno ha incendiato una copia del Corano di fronte alla principale moschea di Stoccolma. Lo ha dichiarato, ieri, il portavoce della diplomazia di Baghdad, Ahmed al Sahhaf, in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Chiediamo alle autorità svedesi di consegnare l’uomo al governo dell’Iraq, affinché sia giudicato secondo la legge irachena”, si legge nel comunicato. Ieri, infatti, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, il presidente del Consiglio superiore della magistratura iracheno, Faeq Zaydan, aveva “autorizzato un procedimento giudiziario contro l’uomo che ha incendiato il sacro Corano, secondo le disposizioni del’articolo 14 del codice penale in vigore”. Zaydan aveva quindi “incaricato il pubblico ministero, in coordinamento con il Tribunale di prim grado di Karkh, di espletare le procedure legali per richiedere l’estradizione dell’uomo e per perseguirlo secondo la legge”. (Irb)