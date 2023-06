Usa: "Wall Street Journal", nell'ufficio di Bill Gates "domande sessualmente esplicite" alle candidate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domande sessualmente esplicite" vengono abitualmente rivolte alle candidate di sesso femminile durante i colloqui di assunzione nell'ufficio privato di Bill Gates. Lo rivela il quotidiano "Wall Street Journal", che ha raccolto testimonianze di candidati di entrambi i sessi: soltanto le donne hanno riferito di essere state sottoposte a un vasto e capillare "processo di screening", che includerebbe domande in merito alle loro abitudini e trascorsi sessuali, all'uso di sostanze stupefacenti o ad altri aspetti strettamente personali della loro vita privata, che "potrebbero indicare una loro vulnerabilità a futuri ricatti". Stando al "Wall Street Journal", i colloqui di assunzione nell'ufficio di Gates avrebbero incluso addirittura domande in merito al genere di prodotti pornografici preferiti, a eventuali relazioni extraconiugali, alla presenza di fotografie personali senza indumenti nei propri telefoni cellulari e altro ancora. Alle candidate è stato chiesto talvolta se "abbiano mai danzato in cambio di dollari"; a un'altra testimone anonima citata dal quotidiano è stato chiesto se abbia contratto malattie sessualmente trasmissibili. Un portavoce di Gates ha dichiarato che l'ufficio privato del miliardario, Gates Ventures, "non è a conoscenza" di simili quesiti posti nell'ambito delle "verifiche di background" effettuate da fornitori" di servizi di assunzione, e ha aggiunto che tale condotta "sarebbe inaccettabile e una violazione degli accordi tra Gates Ventures e i fornitori". Negli ultimi anni Gates è stato al centro dell'attenzione dei media statunitensi anche per una serie di indiscrezioni in merito ai suoi rapporti personali con Jeffrey Epstein, il famigerato finanziere noto per i suoi traffici finanziari e la sua rete di influenti conoscenze, e morto in circostanze sospette nel 2019 mentre era detenuto in un penitenziario a New York. (Was)