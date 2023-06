Islam: Iraq, Giordania ed Emirati convocano gli ambasciatori di Svezia dopo rogo Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Iraq ha convocato l’ambasciatrice della Svezia a Baghdad, Jessica Svardstrom, in segno di protesta contro il rogo di una copia del Corano davanti alla principale moschea di Stoccolma. Lo ha annunciato, ieri, il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed al Sahhaf, in un comunicato stampa ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. “Il governo svedese è stato invitato ad adottare le misure necessarie per porre fine ai ripetuti insulti al santo Corano, dal momento che i pretesti legali e la libertà di espressione non giustificano l’assenso nei confronti degli insulti contro simboli religiosi sacri”, si legge nel comunicato. Nella stessa giornata di ieri, anche il ministero degli Esteri della Giordania ha convocato l’ambasciatrice di Svezia ad Amman, Alexandra Rydmark, in segno di protesta contro l’autorizzazione da parte delle autorità del rogo di una copia del Corano. Il gesto, secondo la diplomazia giordana, “è un atto di odio razzista e pericoloso, una manifestazione di islamofobia che incita alla violenza e all’insulto alle religioni”. Simili atti, “non possono essere giustificati con la libertà di espressione”, ha continuato il ministero degli Esteri giordano, in quanto “sono considerati come una provocazione” dai musulmani nel mondo. Amman, quindi, ha sottolineato “la necessità di porre fine a queste azioni provocatorie, di rispettare i simboli religiosi e di adoperarsi per diffondere una cultura di pace e di accettazione dell’altro, facendo prendere coscienza del valore del rispetto reciproco”. Anche il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha convocato l’ambasciatrice di Svezia, Liselotte Anderson, esprimendo la “ferma condanna del fatto che il governo svedese autorizzi gli estremisti a bruciare una copia del sacro Corano nella capitale, Stoccolma”, che “non adempia alle proprie responsabilità internazionali e che manchi di rispetto ai valori sociali”, sottolineando “l’importanza di vigilare sui discorsi di odio e sul razzismo, che ostacolano la realizzazione della pace e della sicurezza”. Altre voci di condanna, inoltre, sono giunte nel pomeriggio di ieri dalla Siria, dall’Autorità nazionale palestinese e dalla Lega araba. (Res)