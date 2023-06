Brasile: settore turismo genera oltre 83 mila posti di lavoro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo in Brasile ha generato circa 83.900 mila posti di lavoro nei primi mesi di quest'anno. Lo ha riferito la ministra del Turismo, Daniela Carneiro, analizzando i dati del Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Caged), pubblicati ieri. "Il turismo è responsabile di un posto di lavoro su dieci creato in Brasile e abbiamo il potenziale per aumentare questo numero. Per questo ci stiamo adoperando per formare gli operatori del settore, aumentando la competitività delle nostre destinazioni e garantendo esperienze sempre migliori ai nostri visitatori", ha detto la ministra. (Brb)