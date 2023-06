Kosovo: Kurti esprime cordoglio dopo morte di due cittadini per alluvione a Pec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha scritto su Facebook un messaggio di cordoglio per la morte di due persone a seguito di un’alluvione che ha colpito ieri la città di Pec. “Con profondo dolore ho ricevuto la notizia della tragica morte di due nostri concittadini. A nome personale e del governo porgo le mie più sentite condoglianze”, ha scritto Kurti. Nel messaggio, il premier kosovaro ha fatto sapere che l’esecutivo “è impegnato, insieme alle forze dell’ordine e all’Agenzia per la gestione delle emergenze, a far fronte alle conseguenze dell’alluvione”. Pec è stata colpita da una forte ondata di maltempo nella tarda serata di ieri. Oltre alle due vittime, sono rimaste ferite diverse persone e si sono verificati ingenti danni materiali. “In questi momenti difficili, è importante sostenere il comune di Pec affinché possa resistere e risollevarsi da questa tragica situazione”, ha affermato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani.(Alt)