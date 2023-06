Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, "tre passi" da compiere per Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha presentato a Belgrado e Pristina chiare aspettative incentrate su tre passi da compiere, allentamento della tensione e nuove elezioni nel nord del Kosovo nonché il ritorno all'attuazione dell'accordo di Ocrida. Lo ha scritto il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak in un post su Facebook, riassumendo i colloqui della settimana precedente tenutisi a Bruxelles su invito dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell, con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti. Lajcak ha aggiunto che la situazione nel nord del Kosovo "è ancora molto tesa". "Nei prossimi giorni rimarremo in stretto contatto con entrambe le parti e monitoreremo attentamente anche gli sviluppi sul campo", ha sottolineato, sostenendo di aver incontrato nel suo viaggio negli Stati Uniti il sottosegretario di Stato statunitense Victoria Nuland e il consigliere del Dipartimento di Stato Derek Chollet e di aver con loro raggiunto una "valutazione comune" della situazione nel nord del Kosovo. (Seb)