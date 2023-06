Kosovo-Serbia: premier albanese, rilascio agenti forze speciali Pristina riapre via dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trasmetterò a Michel la grande preoccupazione per la situazione critica nella regione e la mia convenzione sul fatto che i vertici di Kosovo e Serbia si debbano riunire sotto l’egida della comunità euroatlantica per attuare tutti i punti dell’accordo di normalizzazione”, si legge nel tweet. Secondo Rama, sia Belgrado che Pristina "hanno gli occhi puntati sul fronte della politica interna e dei sondaggi infiammati dalla retorica nazionalista”. Allo stesso tempo, ha sottolineato il capo del governo di Tirana, “la situazione nel nord del Kosovo continua a deteriorarsi, facendo crescere la possibilità di un Donbass balcanico nel cuore dell’Europa”. “L’Albania farà del suo meglio per evitare che ciò accada”, ha assicurato Rama. (Alt)