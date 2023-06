Serbia-Kosovo: riconsegnati al valico di Merdare i tre agenti speciali kosovari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre agenti delle forze speciali del Kosovo (Rosu) rilasciati stamane dalle autorità serbe sono stati riconsegnati alle autorità di Pristina al valico amministrativo di Merdare, tra Serbia e Kosovo. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva serba "Rts". Subito dopo il rilascio, l'Alta corte della città di Kraljevo, in Serbia, ha annunciato di aver confermato i capi d'accusa contro i tre agenti, arrestati il 14 giugno, precisando in una nota che la loro scarcerazione è stata decisa per dare la possibilità agli imputati di difendersi in stato di libertà. Il comunicato aggiunge che il procedimento preliminare è stato completato e l'atto d'accusa è stato depositato dall'ufficio del procuratore capo di Kraljevo. (Seb)