Serbia: ambasciatore Usa Hill, positivo rilascio agenti kosovari ma necessari ulteriori sforzi

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia, Christopher Hill, ha accolto con favore la notizia del rilascio dei tre agenti delle forze speciali della polizia del Kosovo (Rosu) da parte delle autorità serbe, aggiungendo che ora si aspetta ulteriori sforzi verso una riduzione dell'escalation. "Accogliamo con favore la decisione del tribunale (di Kraljevo) di rilasciare i tre agenti di polizia del Kosovo e ci aspettiamo ulteriori sforzi verso un allentamento della situazione attuale", ha detto Hill, ripreso dalla stampa di Belgrado. Alla domanda su come uscire dalla crisi attuale nel nord del Kosovo, l'ambasciatore Usa ha richiamato l'attenzione sull'adozione urgente del piano in tre punti dell'Unione europea e di un immediato ritorno al dialogo. (Seb)