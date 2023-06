Ue-Nato: Stoltenberg, sostegno a Ucraina dimostra la nostra complementarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno all’Ucraina dimostra la complementarità tra Ue e Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che oggi partecipa al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. Stoltenberg ha evidenziato la cooperazione sulle infrastrutture critiche in merito alla quale oggi verrà presentato il rapporto della task force Nato-Ue. Il segretario generale ha poi sottolineato come anche la situazione in Kosovo dimostri l’importanza della collaborazione tra Ue e Nato. (Beb)