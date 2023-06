Macedonia del Nord: premier Kovacevski, cresce l'influenza di Russia e Cina nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'influenza di Russia e Cina in Macedonia del Nord cresce perché “aumenta anche lo scetticismo nei confronti dell'Ue, dopo la lunga attesa per l'adesione” del Paese dei Balcani occidentali. È quanto affermato dal primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo il capo del governo di Skopje, nel suo Stato esercitano influenza Paesi che non hanno “alcun interesse in un'integrazione stabile dei Balcani occidentali nell'Unione europea”. Tali attori “hanno già allestito infrastrutture qui nella regione”. Tuttavia, non si tratta esclusivamente di Russia e Cina, ma anche di altri Paesi. Kovacevski ha proseguito: “L'infrastruttura a cui faccio riferimento comprende anche partiti politici. In Macedonia del Nord, abbiamo formazioni finanziate dalla Russia che sono contrarie alla nostra adesione alla Nato e all'Ue”. Tali partiti siedono nel parlamento di Skopje, mentre i Paesi che esercitano influenza nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ne “ne supportano i mezzi di informazione”. Kovaceviski ha, infine, affermato: “Vi sono anche individui che si presentano come analisti e scienziati e diffondono tesi contro l'adesione alla Nato e all'Ue”. (Geb)