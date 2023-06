Berlusconi: Tajani, mi mancano le sue telefonate quotidiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Berlusconi mi mancano le telefonate quotidiane. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Mi mancano le telefonate quotidiane, mi manca fare quel numero di Arcore, chiamarlo al cellulare della sua compagna di vita, Marta, sentire i suoi incoraggiamenti”, ha detto Tajani. “Lo chiamavo sempre per chiedere consigli, sono partito per gli Stati Uniti senza pensare che non l’avrei più ritrovato. Mi ha detto ‘lavora per la pace mi raccomando’”, ha dichiarato il ministro. “Mi mancano le telefonate di un fratello maggiore , di un consigliere”.(Res)