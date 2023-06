Ucraina: Tajani, con la Russia spingere per dialogare di cose concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna spingere per dialogare con la Russia di cose concrete. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Mi auguro che si possa cominciare su alcune cose concrete, come i diritti dei bambini, recuperare i bambini deportati dall’Ucraina alla Russia, tenere aperto il corridoio che permette al grano dell’Ucraina di arrivare fino all’Africa, cercare di costruire una zona franca attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha detto Tajani. “Cominciamo a spingere affinché su questioni concerete si possa dialogare, è l’unica cosa possibile in questo momento”, ha aggiunto.(Res)