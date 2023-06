© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Congresso “ci sono ancora alcuni repubblicani meritevoli, come Mitt Romney”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista con l’emittente “Msnbc”. “Almeno sei senatori repubblicani mi hanno detto di essere d’accordo con me, ma non possono dirlo, altrimenti perderebbero le primarie”, ha detto. (Was)