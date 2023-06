Belgio: dopo la morte del giovane in Francia, scontri e arresti anche a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'uccisione del giovane Nahel, il 17enne ucciso a colpi di arma da fuoco in un controllo della Polizia a Nanterre, sono scoppiate tensioni anche a Bruxelles. Come riferisce il quotidiano "Le Soir", la polizia è stata dispiegata in gran numero nel centro di Bruxelles dopo che "sui social network è stato lanciato un appello a riunirsi", come ha spiegato una portavoce della zona. Nel corso della serata, sono state arrestate circa dieci persone e, per motivi di sicurezza, il traffico di autobus e tram è stato interrotto nel quartiere di Anneesens, dove è stata chiusa e evacuata anche la stazione della metro. La situazione, come riporta il quotidiano belga, sembra comunque essere ritornata sotto controllo. (Beb) (Beb)