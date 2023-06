Ue: Consiglio europeo ancora in corso, stallo sul capitolo migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si sono ancora concluse le discussioni del Consiglio europeo, a Bruxelles, ferme sul capitolo dedicato alle migrazioni. A quanto si apprende da fonti Ue, i leader dei 27 Paesi si stanno ancora confrontando, dopo che Ungheria e Polonia hanno bloccato l’adozione della relative conclusioni. “Al Consiglio europeo è in corso una grande battaglia sul Patto per la migrazione: Bruxelles spinge per un testo a favore dell'immigrazione, mentre il duo polacco-ungherese combatte e resiste insieme. Sarà una lunga notte", ha scritto su Twitter il direttore politico del premier ungherese, Balasz Orban. I due Paesi, a quanto si apprende dalle stesse fonti, chiedono che la politica migratoria sia presa all'unanimità e che l'Ue non imponga agli Stati membri l'accoglienza di migranti. (Beb)