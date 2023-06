Ucraina: leader Ue chiedono sostegno finanziario stabile per i prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di assicurare, insieme ai partner, un sostegno finanziario stabile, prevedibile e sostenibile all'Ucraina per gli anni a venire. È quanto si legge nelle conclusioni adottate dai leader dei 27 Paesi nel corso della prima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles. “L’Unione europea ribadisce l'invito alla Banca europea per gli investimenti, in stretta collaborazione con la Commissione e le istituzioni finanziarie internazionali, a intensificare il suo sostegno alle esigenze infrastrutturali più urgenti dell'Ucraina", si legge nel testo, in cui i leader dei 27 Paesi ribadiscono l’impegno a sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, anche per quanto riguarda la riabilitazione psicologica e psicosociale e l'assistenza allo sminamento. Inoltre, il Consiglio europeo ha fatto il punto sul lavoro svolto per quanto riguarda i beni congelati e sequestrati alla Russia, invitando le istituzioni comunitarie a portare avanti i lavori, in conformità al diritto europeo e internazionale. (Beb)