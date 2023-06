Difesa: Consiglio europeo chiede di rafforzare industria Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ricorda la necessità di rafforzare la base tecnologica e industriale del settore della difesa dell’Unione, e di renderlo più innovativo, competitivo e resiliente, in particolare in un nuovo contesto strategico che richiede preparazione alla difesa e un significativo aumento della capacità strategica a lungo termine dell'Europa. È quanto si legge nel testo conclusivo adottato dai leader dei 27 Paesi nel corso della prima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles. "Al riguardo, il Consiglio europeo chiede che siano portati avanti i lavori su tutte le linee d'azione per la fornitura e l'acquisto congiunto di munizioni e missili, in particolare la legge a sostegno della produzione di munizioni (Asap), in vista di una sua rapida adozione", si legge nel testo. “Il Consiglio accoglie con favore l'accordo raggiunto sullo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (Edirpa) e invita la Commissione a presentare una proposta di programma europeo di investimenti per la difesa (Edip) per rafforzare la capacità e la resilienza della base tecnologica e industriale della difesa europea, comprese le Pmi", si legge nel documento. (Beb)