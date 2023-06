Giappone-Corea del Sud: governi concordano rilanciano accordo di swap valutario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Corea del Sud hanno concordato di rilanciare un accordo di swap valutario di emergenza da 10 miliardi di dollari scaduto otto anni fa, in un nuovo segnale del processo di riavvicinamento tra i due Paesi asiatici a lungo divisi dai dolorosi trascorsi storici legati all'imperialismo giapponese. I ministri delle Finanze dei due Paesi, Shunichi Suzuki e Choo Kyung-ho, hanno raggiunto un accordo per il rilancio dell'accordo nel corso del primo dialogo finanziario bilaterale intrapreso dai due Paesi dal 2016. L'accordo consentirà a entrambi i Paesi di accedere a riserve in dollari in frangenti di emergenza per le valute dei due Paesi, lo yen e il won. Il meccanismo di swap tra i due Paesi era scaduto nel 2015 e non era mai stato rinnovato, prima a causa delle tensioni territoriali per la sovranità sull'atollo di Takeshima-Dokdo, e poi per il riacutizzarsi delle controversie storiche tra Tokyo e Seul. "Giappone e Corea del Sud sono vicini e devono cooperare in vari ambiti", ha dichiarato Suzuki dopo l'incontro con la controparte coreana, sottolineando che la fiducia tra le autorità finanziarie è tornata a crescere. (segue) (Git)