Russia: ministro Esteri Estonia Tsahkna, problemi di Putin vanno oltre ribellione Wagner

- I problemi affrontati dalla Russia e dal suo presidente, Vladimir Putin, vanno ben oltre la recente insurrezione del gruppo paramilitare Wagner di Evgenij Prigozhin. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" il ministro degli Esteri dell'Estonia, Margus Tsahkna. La rivolta di Prigozhin, rientrata nell'arco di una giornata, rappresenta secondo il ministro "soltanto la punta dell'iceberg" di quanto avviene a Mosca, ha dichiarato il ministro, che non ha escluso ulteriori sviluppi della crisi nelle prossime settimane. Per l'Estonia - ha aggiunto Tsahkna - il "problema principale" resta comunque l'invasione russa dell'Ucraina: "Gli ucraini non stanno combattendo solo per le loro vite e la loro libertà, ma anche per noi". Il capo della diplomazia estone ha dichiarato inoltre che Tallin non è particolarmente impensierita dalla decisione della Bielorussia di ospitare armi nucleari tattiche russe. "Dobbiamo restare calmi e continuare a lavorare assieme perché l'Ucraina vinca la guerra" e "perché l'Ucraina diventi un membro a pieno titolo della Nato". (Was)