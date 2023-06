Usa: documenti Mar-a-lago, continuano le indagini del consigliere speciale dopo incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le inchieste su Donald Trump, sta continuando ad indagare sui documenti classificati che l’ex presidente degli Stati Uniti ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato, dopo l’incriminazione del mese scorso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il gran giurì istituito in Florida sta continuando ad interrogare testimoni, senza fornire dettagli sugli aspetti sui quali si stanno concentrando le indagini. (Was)