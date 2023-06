Russia: premier Macedonia del Nord, rivolta Wagner mostra punti deboli nel sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivolta del gruppo paramilitare Wagner ha mostrato che vi sono “punti deboli nel sistema russo”. È quanto dichiarato dal primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il capo del governo di Skopje ha aggiunto: “Chi come noi ha fatto parte della Jugoslavia ha sperimentato quale effetto hanno i gruppi paramilitari”. Secondo Kovacevski, queste milizie si distinguono tutte per “non obbedire alle leggi di guerra e per non rispettare la gerarchia di comando, in Russia ovviamente non è diverso”. Il primo ministro della Macedonia del Nord ha poi sottolineato che il suo Paese sosterrà l'Ucraina “fino alla fine dell'attacco russo”. (Geb)