Usa: Biden, Corte suprema ha colpito più di una volta i diritti dei cittadini

- La Corte suprema ha preso “più volte” provvedimenti che hanno “disfatto” i diritti fondamentali dei cittadini, “più di ogni altro tribunale nella storia moderna: per questo ho detto che non è normale”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista con l’emittente “Msnbc” a New York. Commentando le sue dichiarazioni di questa mattina, dopo che la Corte suprema ha stabilito che le università non potranno più considerare l’etnia degli studenti come un fattore determinante nei processi di selezione e ammissione, Biden ha affermato che “potrebbe anche fare danni: tuttavia, una eventuale espansione rischia di politicizzare la Corte, e sarebbe una situazione dalla quale sarebbe impossibile tornare indietro”. (Was)