Argentina: sudcoreana Posco avvia seconda fase progetto di produzione di litio Sal de Oro (2)

- Si tratta del "primo investimento effettuato da una società sudcoreana in Argentina", afferma la nota. "In questa prima fase, Posco Argentina sta costruendo un impianto commerciale di fosfato di litio - situato nel Salar del Hombre Muerto - e un altro impianto di idrossido di litio - nel parco industriale General Güemes- con una capacità produttiva di 25.000 tonnellate all'anno", spiegano. In questo modo, Posco diventerà la prima azienda a produrre idrossido di litio nel Paese. Lo sviluppo impiega attualmente 1.600 persone, una metà presso lo stabilimento Salar del Hombre Muerto e l'altra metà presso quello di General Güemes. "Come ci dice il ministro dell'Economia Sergio Massa, la promozione dell'estrazione mineraria è un tema centrale nell'agenda dei prossimi anni, e per questo dobbiamo lavorare per dare le condizioni al settore per investire, ma privilegiando sempre lo sviluppo delle comunità e fornitori nazionali", ha affermato il segretario all'Energia, Fernanda Ávila. (Abu)