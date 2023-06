Usa: Corte suprema deciderà domani su programma di Biden per cancellare il debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti pubblicherà domani la sua decisione in merito a due casi avanzati per contestare il programma dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco. Il giudice John Roberts ha annunciato in aula che domani sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile annunciare le decisioni, in linea con la prassi che prevede il termine dei lavori della Corte entro la fine del mese di giugno. Il mandato della Corte, in ogni caso, scadrà definitivamente nel mese di ottobre, e i giudici potranno comunque agire in situazioni di emergenza anche durante l’estate. Le due contestazioni del programma della Casa Bianca, che cancellerà parte del debito studentesco di 40 milioni di cittadini, sono state avanzate da sei Stati a guida repubblicana, nel primo caso; e da due individui che non sono riusciti ad accedere al programma, non rispettandone i requisiti. La Corte potrebbe pubblicare due decisioni separate, oppure accorparle all’interno di un’unica sentenza. (Was)