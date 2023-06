Usa: inviato per Iran sospeso per indagini su utilizzo improprio di documenti classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran, Rob Malley, è stato sospeso temporaneamente dall’incarico, dopo che la sua autorizzazione di sicurezza è stata revocata nel quadro di una indagine su un possibile utilizzo improprio di documenti classificati. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che l’autorizzazione di Malley è stata revocata in attesa della conclusione delle indagini avviate dal dipartimento di Stato. La sospensione dall’incarico, senza paga, sarebbe stata decisa questo pomeriggio. “Sono stato informato delle verifiche in corso sulla mia autorizzazione di sicurezza, senza ulteriori dettagli: in ogni caso, mi aspetto che le indagini si concludano senza conseguenze”, ha detto il diplomatico alla “Cnn”. (Was)