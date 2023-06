Ucraina: Consiglio europeo, impegno per la sicurezza di Kiev nel lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire, insieme ai partner, ai futuri impegni di sicurezza dell'Ucraina, per aiutare il Paese a difendersi nel lungo termine e scoraggiare ulteriori atti di aggressione e destabilizzazione. È quanto si legge nelle conclusioni sull'Ucraina adottate nel corso della prima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles. "Gli impegni saranno assunti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri, e tenendo conto degli interessi di tutti", si legge nel documenti. Il Consiglio ha anche condannato “con la massima fermezza” la distruzione “deliberata” della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, che ha “devastanti ripercussioni umanitarie, ecologiche, agricole ed economiche, e mette a rischio la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia”. L'Unione europea e i suoi Stati membri, si legge nel testo, sono pronti a “fornire ulteriore sostegno all'Ucraina, oltre all'assistenza di emergenza per i soccorsi forniti attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione”. I 27 Paesi, infine, hanno ribadito il pieno sostegno al lavoro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, per rafforzare la sicurezza nucleare in Ucraina. (Beb)