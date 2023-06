Decreto Lavoro: Volpi (Fd’I), approvato Odg in favore di autisti e lavoratori marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione definitiva del dl Lavoro “sono molti i settori che potranno finalmente avere delle risposte. Dal taglio del cuneo fiscale all'assegno di inclusione, agli incentivi per le assunzioni dei Neet, si è cercato di non lasciare indietro nessuno”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi, membro della commissione Lavoro pubblico e privato. “È in quest'ottica – ha proseguito – che è stato approvato, tra gli altri, anche un ordine del giorno, firmato insieme al collega Silvio Giovine, che impegna il governo a valutare l’opportunità di adottare misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell’autotrasporto sia merci che passeggeri e quella dei lavoratori marittimi disponibili all’imbarco”. “Un Odg – ha sottolineato – che si è reso necessario alla luce dei dati con cui l’International road transport union e le associazioni di categoria nazionali hanno denunciato una carenza, ormai strutturale, di personale che possa consentire ai due settori di svolgere i propri servizi in modo efficiente”. “Il governo Meloni – ha concluso – sta intervenendo in maniera chirurgica per sanare alcune particolari situazioni e sono certo che l’impegno preso oggi dal Parlamento, rappresenti un punto di partenza per sostenere due comparti così strategici per il sistema turistico del nostro Paese”. (Rin)