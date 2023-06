Brasile: solidarietà del governo per le vittime delle forti piogge in Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano esprime la propria solidarietà al governo e al popolo cileno per le perdite umane e materiali causate dalle forti piogge che hanno colpito la regione centro-meridionale del Cile nei giorni scorsi. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il governo brasiliano sta lavorando, attraverso i consolati generali del Brasile a Mendoza e Santiago, per fornire l'adeguata assistenza consolare ai cittadini brasiliani, con particolare attenzione ai lavoratori del settore trasporto e agli eventuali passeggeri bloccati al valico di Cristo Redentore, tra Cile e Argentina", conclude. (Brb)