Algeria: ministero Esteri, seguiamo sviluppi del caso del ragazzo ucciso da polizia in Francia

- L’Algeria continua a seguire con “grande attenzione” gli sviluppi del caso del 17enne ucciso dalla polizia a Nanterre, nei pressi di Parigi, in Francia, per non aver rispettato un posto di blocco stradale. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri algerino in un comunicato stampa, esprimendo il proprio "shock e sgomento". Il ministero algerino ha espresso "le sue più sincere condoglianze alla famiglia del defunto e assicura loro che il dolore e la tristezza sono ampiamente condivisi" in Algeria. "Abbiamo fiducia nel governo francese affinché assuma pienamente il suo dovere di protezione, per la pace e la sicurezza di cui i nostri cittadini dovrebbero godere nel Paese che li ospita", si legge nella nota. Il 27 giugno scorso, un 17enne alla guida di un'auto è stato ucciso dalla polizia a Nanterre, nei pressi di Parigi, per non aver rispettato un posto di blocco stradale. L'accaduto ha causato una serie di violenti scontri in tutta la Francia. (Ala)