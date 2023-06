Usa: Biden, la Corte suprema non è un tribunale normale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema “non è un tribunale normale”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca. Le parole del presidente sono arrivate dopo che gli è stato chiesto se la Corte suprema stia prendendo decisioni “radicali”, dopo la sentenza che ha vietato alle università del Paese di prendere in considerazione l’etnia degli studenti come un fattore determinante nel processo di selezione e ammissione. Durante un discorso alla Casa Bianca, Biden ha condannato la decisione della Corte suprema, affermando che “la diversità è la forza del nostro Paese”. La domanda al presidente è arrivata dopo che il caucus degli afroamericani al Congresso ha messo in discussione la legittimità della Corte, affermando che quella sulle università è una decisione “radicale”. (Was)