Sardegna: Solinas sui nuovi ospedali, opportunità per l'Isola, troppe strumentalizzazioni sul tema (2)

- “Il Brotzu, l’ospedale San Michele, è una struttura – precisa il Presidente – il cui progetto risale agli anni Sessanta e realizzato nei primi anni Ottanta. Una ristrutturazione radicale, con i tantissimi pazienti che ogni giorno sono assistiti al suo interno, non solo sarebbe complicata e fonte di enormi disagi, ma non porterebbe mai al risultato che si otterrebbe con la realizzazione di un nuovo ospedale che risponda agli attuali standard di modernità ed efficienza. Ritengo che oggi il Brotzu rappresenti un centro di eccellenza e i cagliaritani e i sardi meritino una struttura che sia all’altezza”. In quest’ottica, chiarisce il Presidente: “La delibera approvata dalla Giunta ha dato incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità del nuovo ospedale. Nessuno ha mai pensato lontanamente di mettere in discussione il ruolo del Dea di secondo livello e ogni ricostruzione fatta in tal senso e oltremodo fantasiosa e strumentale. L’investimento per la realizzazione di una piastra tecnologica appartiene a un capitolo a parte, che non ha nulla a che vedere con le risorse già individuate per la realizzazione del nuovo ospedale. In questa fase abbiamo sollevato dubbi sull’opportunità di realizzare la nuova piastra con risorse che potrebbero essere invece rimodulate e investite per interventi necessari sul vecchio ospedale, con l’obiettivo di mantenerlo al massimo dell’efficienza fino alla realizzazione del nuovo plesso. Abbiamo posto una riflessione di buonsenso”. (segue) (Rsc)