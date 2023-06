Sardegna: Solinas sui nuovi ospedali, opportunità per l'Isola, troppe strumentalizzazioni sul tema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli ultimi anni in Sardegna si sono solo chiusi ospedali. A Cagliari il nuovo ospedale non vedrà certo la luce in questa legislatura, non può essere considerato un argomento da campagna elettorale. Ciò che voglio lasciare sono l’idea e le risorse per opere importanti quanto necessarie. A Cagliari non c’è alcuna competizione con la realizzazione dello stadio. L’accordo di programma con il Comune, così come la volontà di indicare un’area che sia già nella disponibilità pubblica e verso la quale non abbiamo nessuna preclusione, punta esclusivamente a intraprendere un percorso che sia il più breve possibile”. “Siamo ben consapevoli dei problemi che gravano oggi sulla Sanità e in questi anni siamo intervenuti su più fronti, uno su tutti sulla programmazione e la formazione dei medici, la cui carenza pesa ovunque. Cinque anni fa avevamo le borse regionali per le scuole di specializzazione erano meno di una trentina, oggi sono più di 250. Abbiamo seminato frutti che si vedranno nel tempo e se oggi non gettiamo le basi per la realizzazione dei nuovi ospedali la Sardegna rischia di rimanere indietro”. (Rsc)