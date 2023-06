Migranti: media, le Grecia ha nascosto le prove sul naufragio di Pilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha nascosto prove e manipolato le indagini sul naufragio di un peschereccio con a bordo 750 migranti, avvenuto al largo di Pilo nel Mar Egeo il 14 giugno scorso. È quanto emerge da un'inchiesta condotta dall'emittente televisiva “Ard” con il settimanale “Der Spiegel”, il quotidiano “El Pais”, Reporters United, giornalisti investigativi siriani e Lighthouse Reports. Nella tragedia di Pilo, che ha un bilancio di 500 tra morti e dispersi, la Guardia costiera greca averebbe avuto almeno 15 ore di tempo per intervenire in soccorso dei naufraghi e non avrebbe intrapreso alcuna azione risolutiva. Inoltre, il corpo potrebbe essere responsabile dell'inabissamento del peschereccio e gli inquirenti ellenici starebbero nascondendo le prove. (segue) (Geb)