Migranti: media, le Grecia ha nascosto le prove sul naufragio di Pilo (2)

- Come riferisce “Ard”, la Guardia costiera greca si è attivata soltanto tre ore dopo essere stata allertata dell'imbarcazione nell'Egeo dall'Agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera (Frontex), inviando un elicottero. Successivamente, un'unità della Guardia costiera greca è salpata da Cania, sull'isola di Creta, per dirigersi verso il peschereccio. Lo stesso corpo ha ordinato a due mercantili di monitorare la situazione del peschereccio e di fornire acqua e cibo ai migranti a bordo. Frontex si è offerta di tenere la nave sotto osservazione dal cielo ma, come reso noto dalla stessa agenzia, non ha avuto risposte dalla Grecia: La nave della Guardia costiera greca ha raggiunto il peschereccio, ma si è tenuta “a distanza”. Secondo le autorità elleniche, l'imbarcazione dei profughi ha rifiutato l'aiuto. Nella notte, il peschereccio è affondato. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe stata causata dalla stessa Guardia costiera greca, con una manovra di rimorchio del peschereccio che ne ha causato il ribaltamento. Questa versione è stata confermata da 16 sopravvissuti al naufragio, “a volte in descrizioni molto dettagliate”, ed è respinta dalla Guardia costiera ellenica. (segue) (Geb)