Migranti: media, le Grecia ha nascosto le prove sul naufragio di Pilo (3)

- Ora, gli inquirenti greci stanno indagando su quella che è tra le più gravi tragedie dei migranti nel Mediterraneo. Tuttavia, sopravvissuti ed esperti chiedono un'inchiesta internazionale indipendente, non ritenendo le autorità della Grecia “capaci di indagini obiettive”. Diversi indizi concorrono a sostenere questa posizione. Alcuni profughi sopravvissuti hanno riferito che i loro telefoni cellulari sono stati sottratti dalle autorità elleniche, senza che venissero restituiti. In questo modo, si vorrebbe impedire che emergano dai filmati registrati con i telefoni mobili le prove della responsabilità della Guardia costiera greca nel naufragio di Pilo. Allo stesso tempo, è emerso che la magistratura greca avrebbe manipolato le registrazioni degli interrogatori dei sopravvissuti alla tragedia per scagionare completamente la Guardia costiera. A queste ricostruzioni il ministero degli Esteri di Atene replica di non poter rispondere poiché le indagini sono in corso. (segue) (Geb)