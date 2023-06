Migranti: media, le Grecia ha nascosto le prove sul naufragio di Pilo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giurista dell'Università di Kassel, Maximilian Pichl non ritiene irragionevoli le ipotesi sulle indagini manipolate dalla Grecia “perché abbiamo visto in passato che le autorità greche stanno facendo di tutto per insabbiare simili incidenti”. Pichl chiede quindi anche alla Commissione europea di attivarsi e di non lasciare l'inchiesta sul naufragio di Pilo alla magistratura ellenica. Per esempio, l'Ue potrebbe “avviare una procedura d'infrazione contro la Grecia, che potrebbe poi finire anche davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea”. Come nota “Ard”, tale sviluppo è “piuttosto improbabile”. L'esecutivo dell'Ue ha, infatti, appoggiato le indagini greche e afferma che il coordinamento delle missioni di soccorso dei migranti in mare è di competenza degli Stati membri. A ogni modo, in passato, le autorità di protezione delle frontiere greche sono state condannate per metodi illegali in diverse occasioni, poiché si è accertata la loro responsabilità nei respingimenti dei profughi, sia via terra sia via mare. In un episodio del genere, avvenuto nel 2014, undici migranti morirono annegati. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha condannato la Grecia per queste morti nel 2022. (Geb)